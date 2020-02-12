Bursa'da yatak odası hırsızları yakalandı

12.02.2020 13:07 | Son Güncelleme: 12.02.2020 13:07

Bursa'da dört farklı evin yatak odasından ziynet eşyası çalan 1'i çocuk 3 kişi yakalandı.



Merkez Osmangazi ile Yıldırım ilçelerinde bulunan 4 ayrı evin yatak odasından yüklü miktarda ziynet eşyasını çalan Ç.A., E.A. ve çocuk yaşta olan S.S. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'nce yürütülen operasyon kapsamında saklandıkları evde gözaltına alındı.



Şahıslara ait ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda, 250 bin lira değerinde ziynet ile 50 bin lira değerinde para ve döviz temin edilerek tespit edilen müştekilere teslim edildi. Kalan ziynet ve paraların müştekilerinin tespitine yönelik çalışmalara devam edildiği öğrenildi.



Emniyetteki sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Ç.A., E.A. ve S.S. tutuklanarak ceza evine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İHA