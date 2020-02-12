Bursa'da yatak odası hırsızları yakalandı
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Bursa'da yatak odası hırsızları yakalandı

Bursa'da dört farklı evin yatak odasından ziynet eşyası çalan 1'i çocuk 3 kişi yakalandı.

12.02.2020 13:07 | Son Güncelleme: 12.02.2020 13:07
Bursa'da yatak odası hırsızları yakalandı

'da dört farklı evin yatak odasından ziynet eşyası çalan 1'i çocuk 3 kişi yakalandı.


Merkez ile Yıldırım ilçelerinde bulunan 4 ayrı evin yatak odasından yüklü miktarda ziynet eşyasını çalan Ç.A., E.A. ve çocuk yaşta olan S.S. Asayiş Şube Müdürlüğü 'nce yürütülen operasyon kapsamında saklandıkları evde gözaltına alındı.


Şahıslara ait ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda, 250 bin lira değerinde ziynet ile 50 bin lira değerinde para ve döviz temin edilerek tespit edilen müştekilere teslim edildi. Kalan ziynet ve paraların müştekilerinin tespitine yönelik çalışmalara devam edildiği öğrenildi.


Emniyetteki sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Ç.A., E.A. ve S.S. tutuklanarak ceza evine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İHA
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