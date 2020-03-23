Bursa'da yaşlılar banka kuyruklarında Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Bursa'da da 65 yaş üstü vatandaşlar yasağa rağmen sokaklara çıkmaya devam ediyor.

Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Bursa'da da 65 yaş üstü vatandaşlar yasağa rağmen sokaklara çıkmaya devam ediyor. Yaşlılar banka önlerinde oluşan uzun kuyruklarda beklemeye devam etti.

Türkiye genelinde korona virüs tedbirleri gereği saat 12.00'de açılan bankaların önünde uzun kuyruklar oluştu. Sokağa çıkma yasağı olan 65 ve üzeri vatandaşların kuyruklarda çoğunlukta olması dikkati çekti. Alınan karara uymayan vatandaşlar, evlerine gitmeme konusunda direndi. Her köşe başında bulunan polis ekipleri, belli aralıklarla yaptıkları anonsla vatandaşları evlerinden çıkmamaları hususunda ikaz etti. - BURSA

Kaynak: İHA