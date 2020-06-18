Bursa'da yaşlı kadını sel sularında ölümden kurtaran adam konuştu
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Bursa'da yaşlı kadını sel sularında ölümden kurtaran adam konuştu

Bursa'da sel sularına kapılarak İvazpaşa'dan Tahtakale'ye kadar sürüklenen 73 yaşındaki Emriye Kahvecioğlu'nu kurtaran esnaf Sinan Yılmaz, "Bir an olsun düşünmedim. Yaşlı kadın yokuş aşağı merdivenlerden sağa sola çarparak gelmişti.

Bursa'da yaşlı kadını sel sularında ölümden kurtaran adam konuştu
18.06.2020 16:38 | Son Güncelleme: 18.06.2020 16:50

Bursa'da sel sularına kapılarak İvazpaşa'dan Tahtakale'ye kadar sürüklenen 73 yaşındaki Emriye Kahvecioğlu'nu kurtaran esnaf Sinan Yılmaz, "Bir an olsun düşünmedim. Yaşlı kadın yokuş aşağı merdivenlerden sağa sola çarparak gelmişti. Tereddüt etmeden kollarından tutarak kurtardım" dedi.

Bursa'da öğle saatlerinde bastıran sağanak yağış adeta hayatı felç etti. Kapalıçarşı, açık çarşı sel suları altında kaldı. İzmir yolunda tıkalı rögarlar yüzünden sel suları tahliye edilemeyince araçlar da yollarda kaldı.

En çarpıcı görüntü ise Tahtakale Mahallesi'nden geldi. İvazpaşa Mahallesi'nde oturan 73 yaşındaki Emriye Kahvecioğlu, evine dönerken Pınarbaşı Mezarlığı yanında sel sularına kapıldı. Eskici Mehmed Dede Türbesi yanındaki merdivenlerden sürüklenip Tahtakale'ye doğru sel sularıyla hareket eden Kahvecioğlu'nu esnaflar kurtardı.

Sinan Yılmaz isimli esnaf tereddüt etmeden sel sularına atılarak yaşlı kadını kurtardığını belirterek, "Yaşlı kadın AŞ evinden evine dönerken sele kapılmış. Asfaltta sürüklendiğini gördüm. Esnaf arkadaşlar kurtaramıynca devreye girdim. Kollarından tutarak kurtardım. İnsanlık görevini yaptım" dedi.

Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Emriye Kahvecioğlu'nun röntgeninin çekildiği ve bir süre hastanede müşahade altında tutulacağı öğrenildi.

Öte yandan Meteoroloji Müdürlüğü Bursa şehir merkezine Yıldırımda metrekareye 30 kilogram, Sarıalan'da 33 kilogram, Mustafakemalpaşa'nın Eski Kızılelma Köyü'nde 46 kilogram yağış düştüğünü açıkladı. Bu akşam saatlerine kadar yağışın etkisini sürdüreceği, 2 gün boyunca da aralıklarla yağış beklendiği öğrenildi.

Uludağ'ın eteklerindeki İvazpaşa Mahallesi'nden Çakırhamam ve Tahtakale'ye sel sularıyla birlikte odun ve kaya parçalarının sürüklendiği dikkat çekti. Tarihi Kapalıçarşı, Köfüncüler Çarşısı ve Uzun Çarşı'da yoğun yağış sebebiyle esnafın zor anlar yaşadığı öğrenildi.

Ata Bulvarı Durmazlar Kavşağı'nda ve İzmir Yolu Küçük Sanayi Kavşağı'nda da rögar kapaklarının tıkalı olması yüzünden onlarca araç yolda mahsur kaldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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