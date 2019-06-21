Bursa'da yaşlı kadın tarlada ölü bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, çalışmak için tarlaya giden yaşlı kadın ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, kırsal Konurlar Mahallesi'nde yaşayan İfaket Taş (72), sabah saatlerinde evinden ayrılarak, kendisine ait tarlaya çalışmak için gitti.

Bir süre sonra haber alamayınca kontrol amaçlı tarlaya giden Taş'ın yakınları, yaşlı kadının hareketsiz yattığını fark etti.

Durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Taş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaşlı kadının cansız bedeni, İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA