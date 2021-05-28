Bursa'da yaşanan saldırının şüphelileri adliyeye sevk edildi
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Bursa'da yaşanan saldırının şüphelileri adliyeye sevk edildi

Bursa'da yaşanan saldırının şüphelileri adliyeye sevk edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da aralarında alacak verecek meselesi bulunan Mirali G.'yi trafikte kurşun yağmuruna tutan şüpheli ve araçta bulunan 3 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Bursa'da aralarında alacak verecek meselesi bulunan Mirali G.'yi trafikte kurşun yağmuruna tutan şüpheli ve araçta bulunan 3 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Nilüfer ilçesi Karaman Mahallesi'nde meydana gelen olayda, aralarında alacak meselesi bulunan Mirali G., Mudanya-İzmir kavşağında seyir halindeyken kendisini takip eden Mehmet B. tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Mirali G. başına isabet eden kurşunla ağır yaralanırken, Mehmet B. (38) ise olay yerinden hızla kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ve çok sayıda polis ekibi yönlendirildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Zanlı M.B. (38) ve olay esnasında araçta bulunan B.S. (25), K.T. (23) ve E.Y. (29) polis ekiplerinin dikkatli çalışmaları sayesinde yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ağır yaralanan Mirali G.'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. - BURSA

Bursa'da yaşanan saldırının şüphelileri adliyeye sevk edildi
Bursa'da yaşanan saldırının şüphelileri adliyeye sevk edildi
Bursa'da yaşanan saldırının şüphelileri adliyeye sevk edildi
Bursa'da yaşanan saldırının şüphelileri adliyeye sevk edildi
Bursa'da yaşanan saldırının şüphelileri adliyeye sevk edildi
Bursa'da yaşanan saldırının şüphelileri adliyeye sevk edildi
Bursa'da yaşanan saldırının şüphelileri adliyeye sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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