Bursa'da yasak olmasına rağmen kına gecesi düzenleyenlere ceza uygulandı
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Bursa'da yasak olmasına rağmen kına gecesi düzenleyenlere ceza uygulandı

Bursa'da, İçişleri Bakanlığının "Kovid-19 Tedbirleri" konulu genelgesi kapsamında yasak olmasına rağmen kına gecesi yapılan otele polis ekiplerince baskın düzenlendi.

04.09.2020 01:15 | Son Güncelleme: 04.09.2020 01:20

Bursa'da, İçişleri Bakanlığının "Kovid-19 Tedbirleri" konulu genelgesi kapsamında yasak olmasına rağmen kına gecesi yapılan otele polis ekiplerince baskın düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Nilüfer ilçesindeki bir otelde yasak olmasına rağmen kına gecesi düzenlendiği ve burada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulmadığı ihbarını aldı.

Bunun üzerine söz konusu adrese giden ekipler buradaki eğlenceyi sonlandırdı.

Polis, Kovid-19 tedbirlerine uymayan 24 kişiye Hıfzısıhha Kanunu'nun 282'nci maddesince toplam 75 bin 600 lira ceza kesti.

Ekipler, işletmeci A.G. hakkında da Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi uyarınca adli işlem yaptı.

Bursa'da yasak olmasına rağmen kına gecesi düzenleyenlere ceza uygulandı

Kaynak: AA

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