Bursa'da yasak bitti, vatandaş dışarı akın etti
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Bursa'da yasak bitti, vatandaş dışarı akın etti

Bursa'da 48 saatlik sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle vatandaşlar araçlarıyla ve yaya olarak yağmurlu havayı aldırmadan dışarı akın etti.

Bursa'da yasak bitti, vatandaş dışarı akın etti
01.06.2020 02:06 | Son Güncelleme: 01.06.2020 02:09

Bursa'da 48 saatlik sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle vatandaşlar araçlarıyla ve yaya olarak yağmurlu havayı aldırmadan dışarı akın etti.

İçişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz Cuma gecesi saat 00.00 itibariyle başlayan 48 saatlik sokağa çıkma yasağı, Pazar'ı Pazartesiye bağlayan 23.59'da sona erdi. Bursa'da, yağmurlu havayı umursamayan vatandaş yasağın sona ermesiyle adeta dışarı çıkarak marketlerin, akaryakıt istasyonlarının, parkların, bankamatiklerin ve pastahanelerin yolunu tuttu. Araçla veya yürüyerek marketlere, akaryakıt istasyonuna, bankamatiklere, parklara ve pastahanelere gelen insanlar, yoğunluk oluşturmaya başladı. Trafik durumu ise yavaş yavaş artmaya başladı. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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