Bursa'da yasağa uymayan 742 kişiye 1 milyon 851 bin lira ceza verildi BURSA'da, 2 günlük sokağa çıkma yasağını ihlal eden 742 kişiye, toplam 1 milyon 851 bin 585 TL para cezası uygulandı.

BURSA'da, 2 günlük sokağa çıkma yasağını ihlal eden 742 kişiye, toplam 1 milyon 851 bin 585 TL para cezası uygulandı. İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs salgını nedeniyle hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uyguladığı kentlerden Bursa'da, polis ve jandarma ekipleri, 30 ayrı kontrol noktasında denetim yaptı. Yapılan kontrollerde durdurulan araçların sürücülerinin izin belgeleri kontrol edildi. Maske takmayanlar uyarıldı. 2 günde yasağı ihlal eden 742 kişiye, toplam 1 milyon 851 bin 585 TL para cezası kesildi.

Kaynak: DHA