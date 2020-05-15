Bursa'da, yasağa saatler kala trafik yoğunluğu BURSA'da, 4 günlük sokağa çıkma yasağına saatler kala trafik yoğunluğu oluştu.

BURSA'da, 4 günlük sokağa çıkma yasağına saatler kala trafik yoğunluğu oluştu. 10 kilometrelik araç kuyruğu ise dronla havadan görüntülendi.

İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla, 14 büyükşehir ve Zonguldak'ta, bu gece saat 0.00'dan itibaren uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi, Bursa'da trafik yoğunluğu oluştu. Yasağa saatler kala İzmir-Ankara Karayolu Acemler mevkisinde yaklaşık 10 kilometre trafik kuyruğu oluştu. Yasak öncesi, şehrin belli noktaları ise polis ekipleri tarafından araç trafiğine kapatıldı. Oluşan trafik yoğunluğu, dronla havadan görüntülendi.

Kaynak: DHA