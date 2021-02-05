Bursa'da yasağa rağmen sosyal mesafesiz 'sokak' düğünü tepki çekti
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Bursa'da yasağa rağmen sosyal mesafesiz 'sokak' düğünü tepki çekti

05.02.2021 09:36 | Son Güncelleme: 05.02.2021 09:42
Bursa'da yasağa rağmen sosyal mesafesiz 'sokak' düğünü tepki çekti

BURSA'nın Yıldırım ilçesinde, yasak olmasına rağmen düzenlenen sokak düğününde maske ve sosyal mesafe kurallarına da uyulmadı.

BURSA'nın Yıldırım ilçesinde, yasak olmasına rağmen düzenlenen sokak düğününde maske ve sosyal mesafe kurallarına da uyulmadı. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler tepki çekerken, gelin ve damada koronavirüs tedbirlerini ihlalden 6 bin 300 TL cezai işlem uygulandı.

Merkez Yıldırım ilçesi Beyazıt Mahallesi'nde, akşam saatlerinde yasak olmasında rağmen açık alanda yapılan düğünde sosyal mesafe ve maske kuralları da unutuldu. Düğüne katılanlar, kuralları hiçe sayıp, müzik eşliğinde eğlendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polis ekiplerini gören davetliler, cezadan kurtulmak için ara sokaklara kaçtı. Gelin ve damada koronavirüs tedbirlerini ihlalden 6 bin 300 TL cezai işlem uygulanırken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler, büyük tepki çekti.

Bursa'da yasağa rağmen sosyal mesafesiz 'sokak' düğünü tepki çekti
Bursa'da yasağa rağmen sosyal mesafesiz 'sokak' düğünü tepki çekti
Bursa'da yasağa rağmen sosyal mesafesiz 'sokak' düğünü tepki çekti
Bursa'da yasağa rağmen sosyal mesafesiz 'sokak' düğünü tepki çekti
Bursa'da yasağa rağmen sosyal mesafesiz 'sokak' düğünü tepki çekti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdulselam UĞUR

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