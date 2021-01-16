Yasa dışı muayenehaneye düzenlenen baskında 2 kişi yakalandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, kiraladıkları ofislerde yasa dışı muayenehane açtıkları iddiasıyla 2 Suriye uyruklu gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, polisi arayan bir vatandaş, Çırpan Mahallesi'ndeki bir iş merkezinin 3 katının yasa dışı muayenehane olarak kullanıldığı ihbarında bulundu.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, adrese baskın düzenledi.

Ekipler, kapalıymış gibi göstermek için merdiven girişleri kilitlenen dairelere ancak asansörle ulaşılabildiğini tespit etti.

Kapısında bir doktor ismi ve "medikal muhasebe" yazan dairelerde çok sayıda kişinin diş ve kadın doğum muayenesi için beklediği görüldü.

Burada görevli olduğu belirlenen Suriyeli bir kadın ve erkeği gözaltına alan ekipler, polislerin geldiğini fark edince kaçan yabancı uyruklu doktorları yakalamak için çalışma başlattı.

Operasyonda, diş tedavi ünitesi ve çok sayıda tıbbi malzeme ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu