Yasa dışı muayenehaneye düzenlenen baskında 2 kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Yasa dışı muayenehaneye düzenlenen baskında 2 kişi yakalandı

16.01.2021 10:37 | Son Güncelleme: 16.01.2021 10:57

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, kiraladıkları ofislerde yasa dışı muayenehane açtıkları iddiasıyla 2 Suriye uyruklu gözaltına alındı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, kiraladıkları ofislerde yasa dışı muayenehane açtıkları iddiasıyla 2 Suriye uyruklu gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, polisi arayan bir vatandaş, Çırpan Mahallesi'ndeki bir iş merkezinin 3 katının yasa dışı muayenehane olarak kullanıldığı ihbarında bulundu.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, adrese baskın düzenledi.

Ekipler, kapalıymış gibi göstermek için merdiven girişleri kilitlenen dairelere ancak asansörle ulaşılabildiğini tespit etti.

Kapısında bir doktor ismi ve "medikal muhasebe" yazan dairelerde çok sayıda kişinin diş ve kadın doğum muayenesi için beklediği görüldü.

Burada görevli olduğu belirlenen Suriyeli bir kadın ve erkeği gözaltına alan ekipler, polislerin geldiğini fark edince kaçan yabancı uyruklu doktorları yakalamak için çalışma başlattı.

Operasyonda, diş tedavi ünitesi ve çok sayıda tıbbi malzeme ele geçirildi.

Yasa dışı muayenehaneye düzenlenen baskında 2 kişi yakalandı
Yasa dışı muayenehaneye düzenlenen baskında 2 kişi yakalandı
Yasa dışı muayenehaneye düzenlenen baskında 2 kişi yakalandı
Yasa dışı muayenehaneye düzenlenen baskında 2 kişi yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Meral Akşener Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kanye West Aleyna Tilki Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Gökhan Gönül Abdullah Avcı Stjepan Tomas Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Altın Silah Selçuk Özdağ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yasa dışı muayenehaneye düzenlenen baskında 2 kişi yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.1.2021 10:57:57. #1.14#
title