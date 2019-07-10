Bursa'da yaş koza hasadı başladı

BURSA'da İpekböceği Üretim Merkezi'nde yaş koza hasadına başlandı. İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, "Kozabirlik ve Tarım ve Orman Bakanlığımızın destekleriyle inşallah bu sektörü tekrardan canlandırıp, çok ileri noktalara götürme azmi ve kararlılığı içerisindeyiz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'nce (TAGEM) 1992 yılından bu yana yürütülmekte olan 'İpekböceği Genetik Kaynakları Muhafaza Projesi' kapsamında Bursa'da hali hazırda 8 ipekböceği hattıyla üretime devam ediliyor. İpeğin hak ettiği değere yeniden ulaşması amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren İpekböceği Üretim Merkezi'nde yaş koza hasadı başladı.

HAMİT AYGÜL: TONLARLA ÜRETMEYİ HEDEFLİYORUZ

İpekböceği Üretim Merkezi'ni ziyaret eden İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, "Hep birlikte ipekböcekçiliğini daha ileri noktalara nasıl götürebiliriz diye bir çaba içerisindeyiz. İpekböcekçiliği bildiğiniz gibi Bursa'nın çok eskiye dayanan bir geleneği ama bu gelenek son yıllarda biraz zayıflamış, sönmeye yüz tutmuşken; Kozabirlik ve Bakanlığımızın destekleriyle inşallah bu sektörü tekrardan canlandırıp, çok ileri noktalara götürme azmi ve kararlılığı içerisindeyiz. Geçtiğimiz yıllarda, en son 2018 yılında üretimimiz 680 kg seviyesine kadar düşmüşken, bu sene 800 kg üzerine çıkmayı, önümüzdeki yıllarda ise tonlarla ifade edilecek şekilde inşallah üretmeyi hedeflemekteyiz" dedi.

'ÇİFTÇİLERİMİZİ TEKRAR BU İŞE ÇEKMEK NİYETİNDEYİZ'

İpekböceği üretiminin zahmetli bir süreç olduğuna ve sektördeki istihdama da değinen Aygül, "Tabi bu iş teknik olarak çok ayrıntılı bilgi isteyen, hassasiyet gerektiren bir konu. Tohumdan koza örümüne kadar çeşitli safhalar içeriyor. Dut yetiştiriciliği çok hassas bir konu. İlaçlardan uzak olarak yapılmak zorunda. Aksi takdirde son yıllarda kimyasalların koza örümü üzerindeki olumsuz etkilerinin olduğu net bir şekilde görülmüş bu sebepten dolayı önümüzdeki süreçte orman bölge müdürlüğümüz ile temasa geçerek daha temiz daha ari alanlarda dut yetiştiriciliği ile başlayarak düzgün sağlıklı ve verimli bir şekilde yapılmasına gayret edeceğiz. Bu sektörde 2 ay süre ile 150 kadar kadın istihdam ediliyor ve bu işten ekmek yiyor. Bunun dışında, köylerimizde tohum üreten, koza üreten çiftçilerimiz de yine bu işten ekmek yiyorlar. Dolayısıyla hem tarımsal hem de sosyal açıdan önemli bir proje. Hedeflerimizden biri, eskiden olan ama şu anda sönmeye yüz tutan ipek dokuma işine girmek. Çiftçilerimizi tekrar bu işe çekmek niyetindeyiz" ifadelerini kullandı.

AYSEL AKBABA: YURTDIŞINA BAĞIMLI DEĞİLİZ

Projeye destek veren Kozabirlik'in Genel Müdürü Aysel Akbaba ise "Burada yaklaşık 150 tane bayanla ipekböceği yumurtası ve 8000 paket ipekböceği yumurtası üretmekteyiz. Burada üretilen ipekböceği yumurtaları Müdür Beyin de bahsettiği gibi tüm ülkeye dağıtılmaktadır. Gurur duyduğumuz noktalardan bir tanesi de hem gen kaynakları açısından hem de ipekböceği yumurtası üretim kapasitesi açısından hiçbir şekilde yurtdışına bağımlı değiliz. Hepsini kendimiz üretebiliyoruz. Bu başarımızı koza üretiminde de sürdürmek istiyoruz" dedi.

DEVAMLILIK VURGUSU

Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde görevli Ziraat Mühendisi Yusuf Zengin de projenin başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Tarım ve Orman Bakanlığı üretimin sürdürülebilirliği ve gen kaynakları korunması hakkında ciddi ve hummalı bir çalışma içerisine girdi. Müdürlüğümüz gerekli alt yapı çalışmalarını tamamlayarak özellikle gen kaynaklarının korunması adına çeşitli projeler yapmayı hedefliyor. Biz de özellikle koza üretiminin devamlılığı açısından elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret ediyoruz" diye konuştu.



Kaynak: DHA

- Bursa