Bursa'da yaralılara şemsiyeli yardım
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Bursa'da yaralılara şemsiyeli yardım

Bursa'da yaralılara şemsiyeli yardım
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı. Kaza anı bir iş yeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanyurt'tan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Suat A. (30) yönetimindeki 16 KLJ 78 motosiklet, yanında seyir halinde olan sürücü Memet G. (34) yönetimindeki 16 KBS 65 plakalı otomobilin aynasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan motosiklet, yol kenarında park halinde olan 34 DSL 07 plakalı otomobile çarptı. Otomobile saplanan motosiklet üzerinden düşen sürücü ve eşi Fazilet A. (28) ağır yaralandı.

Şemsiyeli müdahale

Kazanın ardından olay yerine 112 acil servis ambulansları sevk edildi. O sırada duyarlı bir vatandaş, iş yerinden aldığını şemsiye ile yaralıları güneşten korudu. Yaralı sürücü ve eşi olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Bursa'da yaralılara şemsiyeli yardım
Bursa'da yaralılara şemsiyeli yardım
Bursa'da yaralılara şemsiyeli yardım
Bursa'da yaralılara şemsiyeli yardım
Bursa'da yaralılara şemsiyeli yardım
Bursa'da yaralılara şemsiyeli yardım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Bursa'da yaralılara şemsiyeli yardım - Haberler
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