BURSA'DA YARALI KÖPEK İÇİN SEFERBER OLUNDU

BURSA'da etkili olan kar yağışı, vatandaşları sokak hayvanları için harekete geçirdi.

BURSA (DHA) - BURSA'da etkili olan kar yağışı, vatandaşları sokak hayvanları için harekete geçirdi. Yaralı köpek ihbarı alan, Bursa Arama Kurtarma (BAKUT) Derneği üyeleri karla kaplı sokaklarda saatlerce arama yaptı. Bir sokak arasında bulunan köpek, bakıma alındı.

Merkez Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'nde sokakta başı boş gezen yaralı köpeği görenler, durumu BAKUT'a bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen BAKUT ve Nilüfer Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, karla kaplı sokaklarda yaralı köpeği aradı. Saat 11.30'da başlayan arama çalışmaları, saat 13.00 sularında sonuç verdi. Bir sokakta bulunan köpek, korkup kaçmaya çalışınca ekipler ile arasında kovalamaca yaşandı. Yaralı köpek, uyuşturucu iğne ile vurularak yakalandı.

Durumu ağır olduğu belirtilen köpek, Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne götürülerek bakıma alındı. Bu arada BAKUT ekipleri, sokaklarda gördükleri köpekleri de elleriyle besledi.