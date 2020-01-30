Bursa'da yaralı çakal tedavi altına alındı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaralı halde bulunan çakal, tedavi altına alındı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaralı halde bulunan çakal, tedavi altına alındı.
Oylat Kaplıcaları bölgesindeki ormanlık alanda yaralanmış bir çakal gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen İnegöl Belediyesi ekipleri, yaralı hayvanı bulunduğu yerden alıp İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi'ne getirdi.
Merkezde tedavi altına alınan çakalın, iyileşme sürecinin ardından doğal ortamına bırakılacağı bildirildi.