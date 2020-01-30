Bursa'da yaralı çakal tedavi altına alındı
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Bursa'da yaralı çakal tedavi altına alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaralı halde bulunan çakal, tedavi altına alındı.

30.01.2020 17:34 | Son Güncelleme: 30.01.2020 17:52
Bursa'da yaralı çakal tedavi altına alındı

'nın ilçesinde yaralı halde bulunan çakal, tedavi altına alındı.

Oylat Kaplıcaları bölgesindeki ormanlık alanda yaralanmış bir çakal gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipleri, yaralı hayvanı bulunduğu yerden alıp İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi'ne getirdi.

Merkezde tedavi altına alınan çakalın, iyileşme sürecinin ardından doğal ortamına bırakılacağı bildirildi.

Kaynak: AA
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