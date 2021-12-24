Bursa'da yaralı bulunan çakal tedavi altına alındı

OSMANGAZİ, BURSA (AA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaralı bulunan çakal tedavi ediliyor.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Osmangazi Yiğitali Mahallesi'nde araç çarpması sonucu yaralanan çakalın olduğu ihbarı üzerine olay yerine ekip sevk edildi.

Ekiplerce bulunduğu yerden alınan çakal, müdürlüğün hayvan bakım merkezine götürüldü. Burada veteriner hekimlerce ilk müdahalesi yapılan çakalın arka ayakları ve kalçasında kırıklar olduğu belirlendi.

Çakalın tedavisi sürüyor.

AA / Sinan Balcıkoca - Son Dakika Haberleri

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