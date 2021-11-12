Bursa'da yapılacak "Türk Dünyası Şaheserleri" konserinde 5 ülkeden sanatçılar yer alacak

BURSA (AA) - Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatınca (TÜRKSOY) 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen Bursa'da "Türk Dünyası Şaheserleri" konseri düzenlenecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yunus Emre'nin vefatının 700'üncü yılı ve Nizami Gencevi'nin doğumunun 880'inci yılı anısına düzenlenecek "Türk Dünyası Şaheserleri" konseri Edirne ve Tekirdağ'ın ardından Bursa'da sahnelenecek.

TÜRKSOY, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bursa Büyükşehir Belediyesi, TRT Avaz, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası ve Bursa Kültür A.Ş. iş birliğinde düzenlenecek senfonide Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan'dan çok sayıda sanatçı sahne alacak.

Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı anısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan etttiği "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" ile Nizami Gencevi'nin doğumunun 880'inci yılı anısına Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ilan ettiği "Nizami Yılı" kapsamında hazırlanan yeni eserlerin dünya prömiyerinin yapılacağı konserde Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın Şefliğini Özbekistan'dan Alibek Kabdurahmanov, Türkiye'den Prof. Dr. Ahmet Hamdi Zafer ve Eray İnal yapacak.

Konserde İlham Nazarov (Azerbaycan), Hosrov Hakan Amiri (Azerbaycan), Nazım Sagıntay (Kazakistan), Tair Tajigulov (Kazakistan), Aybek Saralaev (Kırgızistan), Ayzirek Momunova (Kırgızistan), Nosir Yusupov (Özbekistan), Nilgün Kızılcı (Türkiye), Çınara Heydarova (Azerbaycan), Akerke Tajibayeva (Kazakistan), Saliya Emilbekova (Kırgızistan), Bekzod Turaev (Özbekistan) ve Süleyman Yardım (Türkiye) sahne alacak.

18 Kasım Perşembe günü Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak konser TRT Avaz'dan da yayınlanacak.

Türk Dünyası Şaheserleri Konseri sanatseverler için ücretsiz olacak.

AA / İsmail Özdemir - Son Dakika Haberleri

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