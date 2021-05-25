Bursa'da yangında can pazarı... 2 kadın kurtarıldı
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Bursa'da yangında can pazarı... 2 kadın kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da yangında can pazarı... 2 kadın kurtarıldı Yangında mahsur kalan 2 kadını itfaiye kurtardı Bursa'nın İnegöl ilçesi bir apartmanın 3. katında yangın çıktı.

Bursa'da yangında can pazarı... 2 kadın kurtarıldı

Yangında mahsur kalan 2 kadını itfaiye kurtardı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi bir apartmanın 3. katında yangın çıktı. Evde mahsur kalan 2 kadın kurtarıldı.

Yangın Mahmudiye mahallesi Anafartalar caddesinde bulunan apartmanın 3. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden dumanlar çıktığını gören bazı vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdiler. Yangın yerine gelen İtfaiye ekipleri, merdivenli araçla müdahale ederek söndürdüler.

Evde mahsur kalan Raziye Hamdanve Fatıma Hamdanitfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilenerek fenalaşan 2 kadın, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar. Kadınların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangını gören mahalle sakinleri sokağa dökülerek meraklı gözlerle izlediler. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bursa'da yangında can pazarı... 2 kadın kurtarıldı
Bursa'da yangında can pazarı... 2 kadın kurtarıldı
Bursa'da yangında can pazarı... 2 kadın kurtarıldı
Bursa'da yangında can pazarı... 2 kadın kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan

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