Bursa'da yangın...Yaşlı kadın yanarak can verdi

21.01.2020 15:12 | Son Güncelleme: 21.01.2020 15:18

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir evde çıkan yangında 70 yaşlarındaki bir kadın yanarak hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, yangın Panayır Mahallesi 4.Orman Sokak'taki iki katlı betonarme bir binada meydana geldi. Saat 14.00 sıralarındaki yangına Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri'nin yanısıra, polis, AFAD ve 112 ekipleri de müdahale etti.



Evin birinci katında 70 yaşlarındaki B.I. isimli kadın alevlerden kaçamayarak hayatını kaybetti. Yaşlı kadının cansız bedeni polis ve 112 ekiplerince evden çıkarılarak morga götürüldü. Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatırken, yangın ekiplerce söndürüldü. - BURSA

Kaynak: İHA