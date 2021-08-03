Bursa'da yangın var mı? Bursa'da yangın mı var?

Türkiye genelinde peş peşe çıkan yangınlar sonrası vatandaşlar oldukça tedirgin durumda. Birçok şehirde yaşanan yangınlar sonrası vatandaşlar, yaşadıkları şehirlerde yangın olup, olmadığı konusunu araştırmakta. Peki, Bursa'da yangın var mı? Bursa'da yangın mı var?

Türkiye yangın felaketiyle mücadelesine devam ederken, yangınlar dolayısıyla adeta cehenneme döndü. 30 farklı ilde çıkan yangınlar sonrası paylaşılan yangın görüntüleri sonrası vatandaşlar yaşadıkları şehirlerde yangın olup, olmadığı ile ilgili arama yapmakta. Bu bağlamda en çok merak edilen şehirler arasında Bursa yer almakta. Doğal güzellikleri ve ormanlarıyla meşhur olan Bursa'da yangın var mı? Bursa'da yangın mı var?

BURSA'DA YANGIN VAR MI?

Doğal güzellikleriyle dikkat çeken şehirlerimizden Bursa'da şuan için devam eden bir yangın bulunmamakta.