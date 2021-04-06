Son dakika haberleri: Yangın tüpü yüklü minibüs devrildi
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Son dakika haberleri: Yangın tüpü yüklü minibüs devrildi

Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde içerisinde yangın tüpleri bulunan minibüs devrildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde içerisinde yangın tüpleri bulunan minibüs devrildi.

Alınan bilgilere göre kaza, İnegöl'e bağlı kırsal Akbaşlar ile Dömez Mahalleleri yolunda meydana geldi.

Mehmet F. idaresindeki yangın tüpü yüklü minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

Meydana gelen kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Sürücü Mehmet F, kendi imkanları ile araçtan çıktı.

Öte yandan vatandaşların yardımı ile yangın tüpleri devrilen araçtan çıkarılarak yol kenarına alındı.

Yol kenarına alınan yangın tüpleri, daha sonra olay yerine gelen farklı bir araca yüklendi.

Devrilen minibüs, olay yerine gelen çekici yardımı ile yoldan kaldırılarak otoparka çekildi.

Son dakika haberleri: Yangın tüpü yüklü minibüs devrildi
Son dakika haberleri: Yangın tüpü yüklü minibüs devrildi
Son dakika haberleri: Yangın tüpü yüklü minibüs devrildi
Son dakika haberleri: Yangın tüpü yüklü minibüs devrildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 11:36:01. #1.15#
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