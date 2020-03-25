Bursa'da yangın mahalleliyi sokağa döktü
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Mahmudiye, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Bursa'da yangın mahalleliyi sokağa döktü

Bursa'da 3 katlı binanın birinci katında çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü.

25.03.2020 09:41 | Son Güncelleme: 25.03.2020 09:41
Bursa'da yangın mahalleliyi sokağa döktü

Bursa'da 3 katlı binanın birinci katında çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü.

Yangın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dumlupınar sokakta bulunan 3 katlı binanın birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların çıktığını gören ev halkı yangına müdahale ederken, ihbar üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yoğun dumanların kapladığı binada bulunan vatandaşları tahliye ederken mahalleli korku dolu gözlerle yangını izledi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, maddi hasar meydana geldiği yangın hakkında soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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