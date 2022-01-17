Bursa'da yangın dehşetinin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı - Haberler
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Bursa'da yangın dehşetinin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da yangın dehşetinin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktıBURSA Bursa'da tekstil yardımcı kimyasalları üreten fabrikada gece yaşanan yangın sabahın ilk ışıklarında kontrol altına alındı.

BURSA (İHA) - Bursa'da yangın dehşetinin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı

BURSA Bursa'da tekstil yardımcı kimyasalları üreten fabrikada gece yaşanan yangın sabahın ilk ışıklarında kontrol altına alındı. Yangın sonucu tamamen kullanılamaz hale gelen fabrika gündüz drone ile havadan görüntülendi.

Yangın, gece saat 03.00 sularında merkez Nilüfer ilçesi Nilüfer Organize Sanayi bölgesinde bulunan Rudolf Duraner boya fabrikasında yangın meydana geldi. Boya kazanlarında temizlik yapıldıktan sonra yaşanan yangın sonrası patlamalar yaşandı. İşçiler tahliye edilirken, alevler gecenin karanlığını kızıla boyadı.

Yangın ve patlamalar sırasında içeride bulunan 15 kişi kısa sürede kendini dışarı atarak kurtulmayı başarırken, çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait çok sayıda ekibin 5 saatlik müdahalesi sonucu yangın tamamen kontrol altına alındı. Patlamalar sebebiyle deponun çatısı çöktü. Tamamen kullanılmaz hale gelen fabrikadaki soğutma çalışmaları sabah saatlerinde sona erdi. Yangının boyutu ise günün ilk ışıklarıyla havadan görüntülendi.

Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'da yangın dehşetinin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı

Bursa'da yangın dehşetinin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı

Bursa'da yangın dehşetinin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı

Bursa'da yangın dehşetinin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı

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İhlas Haber Ajansı / Ahmet Berke Erdal - Son Dakika Haberleri

Fabrika, Yangın, Drone, Bursa, 3. Sayfa, Haber

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