Bursa'da yangın çıkan üst geçit kullanılamaz hale geldi
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Bursa'da yangın çıkan üst geçit kullanılamaz hale geldi

Bursa'da yangın çıkan üst geçit kullanılamaz hale geldi
Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin - Haberler | Güncel

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, yangın çıkan üst geçit zarar gördü.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, yangın çıkan üst geçit zarar gördü.

11 Eylül Bulvarı Otosansit Kavşağı'na yakın bölgedeki bir üst geçitte, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Aniden üst geçidin büyük bir kısmını kaplayan alevler nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü.

Üst geçidin alev aldığı anlar ise vatandaşların cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin

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