Bursa'da yangın çıkan evde mahsur kalan kadın yaşamını yitirdi
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Bursa'da yangın çıkan evde mahsur kalan kadın yaşamını yitirdi

24.11.2020 14:03 | Son Güncelleme: 24.11.2020 14:07
Bursa'da yangın çıkan evde mahsur kalan kadın yaşamını yitirdi

Bursa'nın İznik ilçesinde iki katlı evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Bursa'nın İznik ilçesinde iki katlı evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kaynarca Mahallesi'ndeki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangında, evde mahsur kalan Hatice Öztürk (49) yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenol Poyraz

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