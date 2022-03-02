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Yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

AA, Uğur Ulu - Güncel
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Bursa'da çıkan yangın, bir evin kullanılamaz hale gelmesine yol açtı.

YILDIRIM, BURSA (AA) - Bursa'da çıkan yangın, bir evin kullanılamaz hale gelmesine yol açtı.

Yıldırım ilçesi Anadolu Mahallesi'ndeki 3 katlı bir apartmanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Alevler, ekiplerin yarım saat süren müdahalesiyle söndürüldü.

Çatı katındaki dairenin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

Yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

Yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

Yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

Yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

Yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

AA / Uğur Ulu - Güncel

Yıldırım, Yangın, Bursa, Güncel, Haberler

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