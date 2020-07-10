Bursa'da yangın...Çamlar yanmadan söndürüldü
Bursa'nın Gemlik ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın çam ağaçlarına sıçramadan söndürüldü.
10.07.2020 19:55 | Son Güncelleme: 10.07.2020 19:59
Bursa'nın Gemlik ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın çam ağaçlarına sıçramadan söndürüldü.
Gemlik Büyükkumla yolu 6 nolu Cadde üzerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederken, alevler çalılık alanda etkili oldu. Bir saate kontrol altına alınan yangınla alakalı jandarma ekipleri soruşturma başlattı. - BURSA
Kaynak: İHA