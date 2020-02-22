Bursa'da yangın

22.02.2020 13:00 | Son Güncelleme: 22.02.2020 13:00

Bursa'nın İnegöl İlçesi'nde metruk bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre yangın Bursa'nın İnegöl İlçesi Ağaç İşleri Sanayi'nde meydana geldi.

28. Sokak üzerinde bulunan tek katlı metruk binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.



Yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA