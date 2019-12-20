Bursa'da yangın
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Bursa'da yangın

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde apartmanda çıkan yangın nedeniyle mahsur kalan 10 kişi, itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

20.12.2019 10:28 | Son Güncelleme: 20.12.2019 10:34
Bursa'da yangın

'nın ilçesinde apartmanda çıkan yangın nedeniyle mahsur kalan 10 kişi, itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Alemdar Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın ikinci katındaki Suriyelilere ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle apartmanda bulunanlar mahsur kaldı.

Binadaki 10 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Dumandan etkilenen 8 kişiye 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Öte yandan, olay anı, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak: AA
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