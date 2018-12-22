Bursa'da Yangın

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, bir binanın çatı katında yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Dikkaldırım Mahallesi Derince Sokak'taki 7 katlı bir binanın çatı katında, henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaklaşık 7 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bu arada, bina sakinleri ekipler tarafından tahliye edildi, bina çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

Kaynak: AA