Bursa'da Yangın
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, bir binanın çatı katında yangın çıktı.
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, bir binanın çatı katında yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, Dikkaldırım Mahallesi Derince Sokak'taki 7 katlı bir binanın çatı katında, henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaklaşık 7 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Bu arada, bina sakinleri ekipler tarafından tahliye edildi, bina çevresinde güvenlik önlemleri alındı.
Kaynak: AA