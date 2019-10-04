Bursa'da yanan orman alanı, havadan görüntülendi (2)
2 HEKTARLIK ALAN YANDIBursa'nın Gürsu ilçesindeki ormanlıkta dün akşam çıkan yangın, orman ve itfaiye ekiplerinin 6 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
04.10.2019 11:23
2 HEKTARLIK ALAN YANDI
Bursa'nın Gürsu ilçesindeki ormanlıkta dün akşam çıkan yangın, orman ve itfaiye ekiplerinin 6 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangının ardından bölgede hasar tespit çalışması yapıldı. Orman Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.
Kaynak: DHA