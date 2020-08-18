Bursa'da yanan 10 hektar ormanlık alan havadan görüntülendi
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Bursa'da yanan 10 hektar ormanlık alan havadan görüntülendi

BURSA'nın Nilüfer ilçesinde, 10 hektarlık orman alanının küle döndüğü yangına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan uyuşturucu bağımlısı V.O., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Bursa'da yanan 10 hektar ormanlık alan havadan görüntülendi
18.08.2020 12:32 | Son Güncelleme: 18.08.2020 12:35
BURSA'nın Nilüfer ilçesinde, 10 hektarlık orman alanının küle döndüğü yangına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan uyuşturucu bağımlısı V.O., sevk edildiği adliyede tutuklandı. Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin hasar tespit çalışması başlattığı yangın bölgesi, drone ile havadan görüntülendi.

Nilüfer ilçesine bağlı Demirci Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, dün saat 14.00 sıralarında, uyuşturucu bağımlısı V.O.'nun uyuşturucu içmek için kullandığı aparatın alev alması sonucu yangın çıktı. Yangın, sıcak havada rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yerleşim yerlerine yakın bir noktada olan yangını söndürme çalışmalarına,Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait 30 araç ve 50 personel, Nilüfer Belediyesi'ne ait 5 tanker, Mudanya Belediyesi'ne ait 2 tanker,  İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne ait 4 araç ve 20 personel olmak üzere toplam 65 araç ve 142 personel ile destek verdi. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 yangın söndürme helikopteri de alevlere havadan müdahale etti.Söndürme çalışmalarını yerinde takip eden Bursa Valisi Yakup Canbolat, yaptığı açıklamada, yangının uyuşturucu bağımlısı V.O. tarafından çıkarıldığının tespit edildiğini söyledi.V.O., kısa sürade İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.4 SAATTE KONTROL ALTINA ALINABİLDİYangın, yaklaşık 4 saat süren müdahale ile kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları ise sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti. Yangında, 10 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü. Drone ile havadan görüntülenen bölgede, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, bu  sabah hasar tespit çalışması başlattı.ORMANI YAKAN BAĞIMLI TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli V.O. sabah erken saatlerde adliyeye sevk edildi. Şüpheli, hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


- Bursa

Kaynak: DHA

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