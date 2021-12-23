Bursa'da yan yan giden otobüs görenleri şaşkına çevirdi - Haberler
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Bursa'da yan yan giden otobüs görenleri şaşkına çevirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da yan yan giden otobüs görenleri şaşkına çevirdiBURSA Bursa'da aksı kırılan otobüs ana yolda yan yan gitti.

BURSA (İHA) - Bursa'da yan yan giden otobüs görenleri şaşkına çevirdi

BURSA Bursa'da aksı kırılan otobüs ana yolda yan yan gitti. Diğer sürücüler ise şaşkın gözlerle otobüsün gidişini izlediler.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Acemler mevkiinde daha sonra ise yakın çevre yolunda kameralara takıldı. Edinilen bilgiye göre, aksı kırılan bir otobüs ana yolda faciaya davetiyeye çıkartarak ilerledi. Bu anlar ise diğer sürücüler tarafından kaydedildi. Otobüs ise diğer sürücülerin şaşkın bakışları arasında gözden kayboldu.

Bursa'da yan yan giden otobüs görenleri şaşkına çevirdi

Bursa'da yan yan giden otobüs görenleri şaşkına çevirdi

Bursa'da yan yan giden otobüs görenleri şaşkına çevirdi

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