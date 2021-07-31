Bursa'da sahte cinayet ihbarı ortalığı ayağa kaldırdı
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Bursa'da sahte cinayet ihbarı ortalığı ayağa kaldırdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da sahte cinayet ihbarı ortalığı ayağa kaldırdı Dükkana sığınan hasta genç, "Abim, annem ve yengemi öldürdü" deyince polisi alarma geçirdi Bursa'da bir iş yerine sığınan hasta genç, "Abim, annem ve yengemi öldürdü" deyip yardım istedi.

Bursa'da sahte cinayet ihbarı ortalığı ayağa kaldırdı

Dükkana sığınan hasta genç, "Abim, annem ve yengemi öldürdü" deyince polisi alarma geçirdi

BURSA - Bursa'da bir iş yerine sığınan hasta genç, "Abim, annem ve yengemi öldürdü" deyip yardım istedi. Bunun üzerine hareketli saatler yaşandı.

Yıldırım'a bağlı Duaçınarı Mahallesinde bir dükkana sığınan şahıs, abisinin annesini ve yengesini öldürdüğünü söyleyerek yardım istedi. İş yeri sahipleri su verdikleri şahsı sakinleştirmeye çalıştı. Dükkan sahiplerinin polise haber vermesi üzerine ihbarda bulunan vatandaşın bulunduğu iş yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri ihbarda bulunan vatandaşı alarak evine götürmesini istedi. Polis ekipleri şahısla birlikte tarif ettiği apartmana girdi. Ancak burada böyle bir ailenin yaşamadığı anlaşıldı. Polis, ihbarda bulunan vatandaştan abisinin numarasını vermesini istedi. Polis ekipleri numarayı aradığında, böyle bir olayın olmadığını söyleyen abi, kardeşinin rahatsızlığı sebebiyle yalan söylediğini bildirdi. Olay yerinden ayrılan polis ekipleri şahsı serbest bıraktı.

Bursa'da sahte cinayet ihbarı ortalığı ayağa kaldırdı
Bursa'da sahte cinayet ihbarı ortalığı ayağa kaldırdı
Bursa'da sahte cinayet ihbarı ortalığı ayağa kaldırdı
Bursa'da sahte cinayet ihbarı ortalığı ayağa kaldırdı
Bursa'da sahte cinayet ihbarı ortalığı ayağa kaldırdı
Bursa'da sahte cinayet ihbarı ortalığı ayağa kaldırdı
Bursa'da sahte cinayet ihbarı ortalığı ayağa kaldırdı
Bursa'da sahte cinayet ihbarı ortalığı ayağa kaldırdı
Bursa'da sahte cinayet ihbarı ortalığı ayağa kaldırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Burak Türker

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