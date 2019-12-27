Bursa'da yaklaşık 4 kilogram metamfetamin ele geçirildi

27.12.2019 12:22 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:22

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan kişilerin yakalanması için yürütülen çalışma kapsamında S.C.G'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin üzerinde, aracında ve evinde yapılan aramalarda 4,2 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA