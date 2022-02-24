Bursa'da yaklaşık 3 milyon bandrolsüz makaron ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ

SAĞLIK

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'da yaklaşık 3 milyon bandrolsüz makaron ele geçirildi

AA, Uğur Ulu - Güncel
 - Güncelleme:
Bursa'da yaklaşık 3 milyon bandrolsüz makaron ele geçirildi

Bursa'da kaçak sigara imal ve satışının engellenmesine yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

BURSA (AA) - Bursa'da kaçak sigara imal ve satışının engellenmesine yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Osmangazi ilçesinde M.Ç'ye ait depoda sigara üretiminde kullanılan çok sayıda bandrolsüz makaron bulunduğunu tespit etti.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine harekete geçen ekiplerin baskın düzenlediği depoda 2 milyon 910 bin makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.Ç. ve M.F.C'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Uğur Ulu - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Kaçak Sigara, Sigara, Bursa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title