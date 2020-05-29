Bursa'da yaklaşık 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
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Bursa'da yaklaşık 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Bursa'da iş yerinde yaklaşık 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Bursa'da yaklaşık 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
29.05.2020 13:03 | Son Güncelleme: 29.05.2020 13:03

Bursa'da iş yerinde yaklaşık 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Otosansit'teki iş yerinde kaçak mazot ticareti yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Yaklaşık 2 bin litre kaçak akaryakıtın üretildiği tespit edilen operasyonda pompaya el konuldu.

R.A. hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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