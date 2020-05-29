Bursa'da yaklaşık 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Bursa'da iş yerinde yaklaşık 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
29.05.2020 13:03 | Son Güncelleme: 29.05.2020 13:03
Bursa'da iş yerinde yaklaşık 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Otosansit'teki iş yerinde kaçak mazot ticareti yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Yaklaşık 2 bin litre kaçak akaryakıtın üretildiği tespit edilen operasyonda pompaya el konuldu.
R.A. hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.
Kaynak: AA