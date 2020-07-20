Bursa'da yakalandıkları korona virüsü Ardahan'a gelerek 8 kişiye bulaştırdılar
Bursa'dan Ardahan'ın Posof ilçesine bağlı Kurşunçavuş köyüne gelen vatandaşlar ve ziyaret ettiği 8 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı, 16 haneli köy karantinaya alındı.
20.07.2020 10:39 | Son Güncelleme: 20.07.2020 10:50
Bursa'dan Ardahan'ın Posof ilçesine bağlı Kurşunçavuş köyüne gelen vatandaşlar ve ziyaret ettiği 8 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı, 16 haneli köy karantinaya alındı.
Posof'un Kurşunçavuş köyünde Bursa'dan gelen köylüler ziyaret ettiği komşularına korona virüs (Covid-19) bulaştırdı. 8 kişinin korona virüs testi pozitif çıkınca, 16 haneli köy karantina altına alındı.
Kurşunçavuş köy girişinde güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri köye giriş ve çıkışlara izin vermiyor. - ARDAHAN
Kaynak: İHA