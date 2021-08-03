Bursa'da yakalanan iki hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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Bursa'da yakalanan iki hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Bursa'da yakalanan iki hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Şenol Poyraz - Haberler | Güncel

Bursa'nın İznik ilçesinde, hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

Bursa'nın İznik ilçesinde, hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

Mustafa Kemalpaşa Mahallesi, Atatürk Caddesi'nde faaliyet gösteren marketten, kamp çadırı ve şişme yatak çalındı.

İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği tarafından yapılan araştırma ve kamera incelemeleri sonucunda şüpheli tespit edildi.

Birçok suçtan kaydının bulunduğu belirlenen T.T. (29), tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, ikametten hırsızlık olayının zanlısı T.A. ise çaldığı cüzdandaki kimlik ve kredi kartlarını yakmaya çalışırken yakalandı. Şüphelinin çaldığı 3 bin lira, sahibine teslim edildi.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlıların hırsızlık yaptığı anlar ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenol Poyraz

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