Bursa'da yakalanan DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisinin eşi ve oğlu Kocaeli'de gözaltına alındı

19.02.2020 22:16 | Son Güncelleme: 19.02.2020 22:34

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gözaltına alınan ve terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticilerinden olduğu belirlenen Suriye uyruklu şüphelinin eşi ve diğer bir oğlu da Kocaeli'de yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'nin Deyrizor kentine bağlı El-Meyadin ve El-Bukemal bölgelerinde DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi olarak faaliyet gösteren "Abu Taki Alshamy" kod adlı Y.A.A'nın eşi ve bir oğlunun Kocaeli'de yaşadığını belirledi.

Şüphelilere ait adrese 17 Şubatta operasyon düzenleyen ekiplerin, Y.A.A'nın eşi B.A. ve oğlu V.E'yi gözaltına aldığı öğrenildi.

Kadın ve oğlu Kocaeli Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bursa Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Y.A.A ile yine aynı gün İnegöl'de gözaltına alınan, terör örgütünde sözde istihbaratçı olarak faaliyet gösteren diğer oğlu K.E'nin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Olay

Bursa, İzmir ve Kocaeli Emniyet Müdürlükleri ekipleri, Suriye'nin Deyrizor kentine bağlı El-Meyadin ve El-Bukemal bölgelerinde DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi olarak faaliyet gösteren "Abu Taki Alshamy" kod adlı Y.A.A'nın İnegöl'de saklandığı bilgisine ulaşmıştı.

Harekete geçen ekipler, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla özel harekat ekiplerinin desteğiyle 17 Şubat'ta operasyon düzenlemiş, terör örgütü DEAŞ'ın propaganda amaçlı infaz videolarında yer alan Y.A.A, ilçede bir inşaatta yakalanmıştı. Polisin dün gerçekleştirdiği operasyonda ise terör örgütünde sözde istihbaratçı olarak faaliyet gösteren K.E'nin yanı sıra örgütle bağlantılı Suriye uyruklu iki şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA