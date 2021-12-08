Bursa'da yakalanan 5 hırsız adliyeye sevk edildi - Haberler
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Bursa'da yakalanan 5 hırsız adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da yakalanan 5 hırsız adliyeye sevk edildi Gemlik'te son bir ay içinde meydana gelen hırsızlık olaylarının şüphelileri adliyeye sevk edildi.

Bursa'da yakalanan 5 hırsız adliyeye sevk edildi

BURSA - Gemlik'te son bir ay içinde meydana gelen hırsızlık olaylarının şüphelileri adliyeye sevk edildi.

Yapılan operasyonlarda pek çok iş yeri ve ikametten çalınan ürünler, zanlıların ikametlerinde yakalandı. A.Y., M.D., İ.U., G.S.K., U.Z.S. isimli zanlılar yakalanarak, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğünde sorguya alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yapılan çalışmalar akabinde Gemlik Adliyesine getirilen beş zanlının sorguları devam ederken, ele geçen hırsızlık ürünlerine el konuldu.

Bursa'da yakalanan 5 hırsız adliyeye sevk edildi

Bursa'da yakalanan 5 hırsız adliyeye sevk edildi

Bursa'da yakalanan 5 hırsız adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı / Hurşit Topal - Son Dakika Haberleri

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