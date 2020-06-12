Bursa'da, yağmur bulutu manzarası
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Bursa'da, yağmur bulutu manzarası

Bursa'da, yağmur bulutu manzarasıBursa'nın Karacabey ilçesinde etkili olan sağanak devam ederken, gökyüzündeki lokal yağmur bulutları ise kartpostallık görüntüler oluşturdu.

12.06.2020 12:07 | Son Güncelleme: 12.06.2020 12:24

Bursa'da, yağmur bulutu manzarası

Bursa'nın Karacabey ilçesinde etkili olan sağanak devam ederken, gökyüzündeki lokal yağmur bulutları ise kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Karacabey'de dün akşam saatlerinde başlayan yağış aralıklarla devam etti. Bu sırada gökyüzündeki lokal yağmur bulutları, kartpostallık görüntü oluşturdu. Fotoğraflara yansıyan görüntülerde yalnızca bir bölgenin üzerine yağan yağmur, görenleri şaşırttı.

GÖRÜNTÜ

Gökyüzündeki lokal yağmur bulutları

Sadece bir bölgeye yağan yağmur

BURSA (DHA)

Bursa'da, yağmur bulutu manzarası

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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