Bursa'da, yağmur bulutu manzarası BURSA'nın Karacabey ilçesinde sağanak etkili olurken, yağmur bulutları, görsel güzellik oluşturdu.

BURSA'nın Karacabey ilçesinde sağanak etkili olurken, yağmur bulutları, görsel güzellik oluşturdu.

Karacabey'de dün akşam başlayan şiddetli yağış, bugün de aralıklarla sürdü. Gökyüzündeki bölgesel yağmur bulutları ise görsel güzellik oluşturdu. Fotoğraflanan anlarda, yalnızca bir bölgede yağan yağmur ise görenleri şaşırttı.

Kaynak: DHA