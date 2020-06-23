Bursa'da, yağmur bulutlarının ilgi çeken manzarası
BURSA'nın Karacabey ilçesinde, yağmur öncesi görülen bulutlar ilginç şekiller ortaya çıkardı.
23.06.2020 16:21 | Son Güncelleme: 23.06.2020 17:34
BURSA'nın Karacabey ilçesinde, yağmur öncesi görülen bulutlar ilginç şekiller ortaya çıkardı.
Karacabey'de dün sabah saatlerinde başlayan sağanak, bugün de aralıklarla sürdü. Gökyüzündeki bölgesel yağmur bulutlarının görüntüsü ise ilgi çekti. Fotoğraflanan anlarda, yalnızca bir bölgede yağan yağmur ise görenleri şaşırttı.
Kaynak: DHA