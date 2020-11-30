Yabani hayvanlar şehre indi
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Yabani hayvanlar şehre indi

30.11.2020 10:17 | Son Güncelleme: 30.11.2020 10:43

Yabani hayvanlar şehre indi Nilüfer ilçesinde bir tilki sitenin bahçesinde görüntülendi, Mudanya'da da bir domuz villaların yakınına kadar geldi Bursa'da yabani hayvanlar şehir merkezine indi.

Yabani hayvanlar şehre indi

Nilüfer ilçesinde bir tilki sitenin bahçesinde görüntülendi, Mudanya'da da bir domuz villaların yakınına kadar geldi

BURSA - Bursa'da yabani hayvanlar şehir merkezine indi. Nilüfer ilçesinde bir tilki bir sitenin bahçesinde görüntülendi, hatta bir site sakini tilkiyi elleriyle besledi. Mudanya ilçesinde ise domuzlar villaların yakınına kadar geldi. O anlar ise görüntülendi.

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Bursa'nın Mudanya yolunda yerleşim yerine yakın bir alanda domuz görüntülendi. Nilüfer Kayapa'da ise bir sitenin bahçesine gelen tilki bırakılan su dolu bardağı aldı. Bu anlar ve sitenin bahçesinde tilkinin dolaşması kameraya yansıdı.

Yabani hayvanlar şehre indi
Yabani hayvanlar şehre indi
Yabani hayvanlar şehre indi
Yabani hayvanlar şehre indi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULLAH UĞUR

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