Bursa'da yabancı uyruklu kişinin silahla öldürülmesine ilişkin davanın sanıkları hakim karşısında

Bursa'da bir kişinin silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili haklarında dava açılan 4 sanığın yargılanmasına başlandı.

Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Suriye uyruklu tutuklu sanıklar Ahmed S, Saeed S. ve Ali K.K, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Maktul Halid Ahmed'in eşi ve annesi ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Tercüman aracılığıyla ifade veren sanıklardan Saeed S, suçlamayı kabul etmediği ve maktulün öldürülmesi olayıyla alakası olmadığını ileri sürdü.

Maktulün olaydan birkaç ay önce iş yerine geldiğini ve Ali K.K. hakkında şikayette bulunarak kendisine borcu olduğunu söylediğini belirten sanık, "Parayı benden istedi. 'Ali benim akrabam, kendisiyle konuşayım sana cevap veririm' dedim. Ali'yi çağırdım mevzuyu sordum. Ali, Halid'e borcu olmadığını söyledi." dedi.

Saygın ve güzel bir hayatı olduğunu savunan sanık, "Olayda kullanılan silah bana ait değildir. Silahı ben temin etmedim. Diğer sanıklarla bir araya gelerek, Halid Ahmed'in öldürülmesi hususunda bir konuşmam olmadı. Ben, Ali ile Halid'in birlikte bitcoine yatırım yaptığını biliyorum. Daha sonra zarar ettiklerini öğrendim. Benim bitcoine herhangi bir katkım olmadı." diye konuştu.

Sanığın kardeşi Ahmed S. ise olay günü Ali K.K'nin kendisini aradığını ve araçla Çarşamba semtine gittiklerini kaydetti. Ahmed S, olayda kullanılan silahı daha önceden görmediğini, kendisinin olayla ilgisinin olmadığını öne sürerek tahliye talebinde bulundu.

Maktulle kripto paraya ortak yatırım yaptıklarını ancak bir süre sonra zarar ettiklerini dile getiren Ali K.K. de Halid Ahmed'in bu parayı kendisinden istediğini anlattı.

Parayı vermeyince maktulün kendisini tehdit etmeye başladığını belirten sanık, olay günü kendisiyle konuşmak için söz konusu iş yerine gittiğini ancak maktulün içeri girmemesi, dışarıda bazı yabancıların olduğunu görmesi ve orada bulunan bazı kişilerin Ahmed'in kendisini öldüreceğini söylemesi üzerine korkup maktule ateş ederek oradan ayrıldığını söyledi.

Tanıkların ardından söz verilen maktulün eşi ve annesi, sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Sanıkların tutukluluk hallerin devamına ve sanık Mohamad S. hakkında yakalama emri çıkarılmasına karar veren mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

Olay

Geçen yıl temmuz ayında Osmangazi ilçesi Hocahasan Mahallesi'nde Suriye uyruklu Halid Ahmed (30) başına iki el ateş edilerek yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili çalışma başlatan Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı ekipler, katil zanlısı Ali K.K. (23) ve bu kişinin kaçtığı aracı kullanan Ahmed S'yi (22) Kestel ilçesinde suç aleti tabancayla gözaltına almıştı.

Bu kişileri suça azmettirdiği öne sürülen aynı ülke vatandaşı Saeed S. (31) ise Ankara Esenboğa Havalimanı'nda Lübnan'a gitmek isterken uçağın kalkışına kısa bir süre kala yakalanarak Bursa'ya getirilmişti. Otobüsle Bursa'dan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na, buradan da uçakla Ankara'ya gittiği öğrenilen Saeed S'nin, kripto para hesabı açmak amacıyla aldığı 20 bin doları geri vermediği için maktul tarafından tehdit edildiği, bunun üzerine Ali K.K'ye tabanca ve fişek vererek azmettirdiği ileri sürülmüştü.