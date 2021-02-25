Bursa'da yabancı uyruklu kişinin evinde çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi
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Bursa'da yabancı uyruklu kişinin evinde çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi

25.02.2021 10:13 | Son Güncelleme: 25.02.2021 10:16
Bursa'da yabancı uyruklu kişinin evinde çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde emniyet ekiplerinin tespit ettiği yabancı uyruklu kişinin evinde 440 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde emniyet ekiplerinin tespit ettiği yabancı uyruklu kişinin evinde 440 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre uyuşturucu madde ticaretinin önüne geçmek için çalışmalarını sürdüren İnegöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği Ekipleri, kırsal Huzur Mahallesi'nde ikamet eden yabancı uyruklu şahısların kırmızı reçeteli uyuşturucu hap satışı yaptığı bilgisini aldı.

Bunun üzerine harekete geçen Emniyet Ekipleri, yabancı uyruklu kişinin adresini tespit ederek operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda, 440 adet Lyrica ibareli uyuşturucu hap, 3 gram gelen Afgan macunu, uyuşturucu ticaretinden elde ettiği değerlendirilen 1035 lira ele geçirildi.

Yabancı uyruklu H.S.E. ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Konu ile ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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