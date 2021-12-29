Bursa'da yabancı uyruklu 7 DEAŞ şüphelisi yakalandı - Haberler
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Bursa'da yabancı uyruklu 7 DEAŞ şüphelisi yakalandı

Bursa'da yabancı uyruklu 7 DEAŞ şüphelisi yakalandı
AA / Elif Özlem Çelikler - Haberler | Güncel

Bursa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

BURSA (AA) - Bursa'da terör örgütü Deaş'a yönelik operasyonda 7 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, haklarında geçmiş dönemlerde terör örgütü DEAŞ içerisinde Suriye'de faaliyet yürüttükleri bilgisi edinilen Suriye ve Irak uyruklu 8 şüpheliye yönelik soruşturma başlatıldı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, dün 7 şüphelinin adresine operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Firari şüphelinin yakalanması için çalışma yürütülüyor.

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