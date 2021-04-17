Bursa'da yabancı öğrenciler mehter takımı kurdu
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Bursa'da yabancı öğrenciler mehter takımı kurdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Bursa'da yabancı öğrenciler mehter takımı kurdu Osmangazi'den 70 ülkeye bilim, kültür ve kardeşlik Bursa'da yabancı öğrencilerin kurduğu mehter takımı tam not aldı.

Bursa'da yabancı öğrenciler mehter takımı kurdu

Osmangazi'den 70 ülkeye bilim, kültür ve kardeşlik

BURSA - Bursa'da yabancı öğrencilerin kurduğu mehter takımı tam not aldı.

Bugün 7 kıtada, yüzlerce ülkeye gerçekleştirdiği ihracat başarısı ile tanınan Bursa, çok anlamlı ve değerli bir mirası da dünyaya ulaştırıyor. 600 yıl boyunca dünyaya hükmeden Osmanlı Türk kültürü, bugün yabancı öğrenciler aracılığı ile dünyanın dört bir yanına bilim, barış, kardeşlik olarak ulaşıyor.

Yüzyıllar boyunca dünyaya barış, huzur ve kardeşlik götüren Osmanlının bu anlayışı, bugün çok özel bir okulda sürüyor. Osmangazi Belediyesi tarafından yaptırılan Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Lisesi, 70 ülkeye bilim, sanat ve kardeşlik götürüyor. Pandemi sürecinde ülkelerine dönmeyerek Türkiye'ye olan gönül borçlarını ödemek için maske ve tıbbı malzeme üreten yabancı öğrenciler, Osmanlı kültürünün önemli bir değeri olan mehter takımı kurarak Türk kültürünü ülkelerine taşıyor.

Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrenim gören 70 ülkeden 230 öğrenci, kaliteli eğitim almalarının yanı sıra, ülkemizin sahip olduğu manevi ve kültürel değerleri de en güzel şekilde öğreniyor. Okuldaki 25 farklı ülkeden 33 öğrencinin mehter takımı oluşturması da bunun en güzel örneği. Daha önce pandemi döneminde ülkelerine dönmeyerek Türkiye için maske ve solumun aparatı üretmeleri ile gündeme gelen öğrenciler, şimdi de mehter takımı kurarak ülkemizi, kültürümüzü ve manevi değerlerimizi ne kadar çok sevdiklerini ve benimsediklerini tüm dünyaya gösterdi. Öğretmenleri tarafından okul genelinde yapılan bilgilendirme sonrasında mehter takımını öğrenen ve buna ilgi duyan Pakistan, Ürdün, Burkina Faso ve Fildişi Sahili gibi farklı ülkeden 33 öğrenci, aldıkları eğitimler sonucunda dünyanın en eski askeri bandolarından biri olan mehter takımının günümüzdeki temsilcilerinden oldu. Bursa Olgunlaşma Enstitüsü tarafından en kaliteli kumaşlarla, bedenlerine uygun olarak dikilen kıyafetleri de giyen öğrenciler, ilk konserlerini de Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve okul arkadaşlarına verdi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yabancı öğrencilerden kurulu mehter takımını çok başarılı bulduğunu ifade etti. Müziğin evrensel olduğunu vurgulayan Dündar, "Bursa, Osmanlı'yı kuran payitaht şehir. Buradan bir barış, sevgi, üç kıtaya yayılmış, 600 sene sürekli barış ortamında dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin insanlığa hizmet verilmiş. İşte bu okulda da bunu görüyoruz. Öğrencilerimiz aynı mantalite ile burada eğitimlerini alıp, ülkelerinin insanlarına hizmetlerini sunmuş olacak. Biz dışarıdan yabancı bir müziği alıp kendi insanımıza, kendi gençlerimize vermiyoruz, kendi müziğimizi, kendi milli tablomuzu yine bu gönül coğrafyamıza göndermiş oluyoruz"

Bursa'da yabancı öğrenciler mehter takımı kurdu
Bursa'da yabancı öğrenciler mehter takımı kurdu
Bursa'da yabancı öğrenciler mehter takımı kurdu
Bursa'da yabancı öğrenciler mehter takımı kurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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