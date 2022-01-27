Bursa'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

İZNİK, BURSA (AA) - Bursa'da, kar yağışının ardından yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan yaban hayvanları doğaya için yem bırakıldı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Bursa Şube Müdürlüğü İznik Şefliği, Yenişehir ve İznik ilçelerinde faaliyet gösteren avcı dernekleri, İznik Avcılar ve Av Hayvanları Koruma Derneği, Yenişehir Avcılık ve Atıcılık Olta Balıkçılığı ve Doğa Sporları Kulübü üyelerinden oluşan grup, karın yoğunlukta olduğu bölgelere arazi araçlarıyla ulaştı.

Burada çeşitli noktalar belirleyen grup, doğaya yaban hayvanlarının beslenmesi için buğday, mısır, arpa, ot, yonca ve yemek artığı gibi besinler bıraktı.